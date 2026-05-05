В Ростове выплатили более 3 млн рублей за поврежденное от атак БПЛА имущество

С начала 2026 года в Ростове-на-Дону 200 жителей получили единовременные выплаты из-за повреждения имущества в результате атак БПЛА. Общая сумма оказанной материальной помощи составила 3,1 млн рублей. Об этом сообщает «Деловая газета.Юг» со ссылкой на директора департамента соцзащиты населения города Викторию Добрицкую.

Несмотря на общую сумму компенсаций за поврежденное имущество, целевых заявок на помощь из-за потери или повреждения личного транспорта вследствие атак БПЛА от ростовчан в этом году не поступало.

Виктория Добрицкая уточнила, что средства на единовременную помощь людям, а также на проведение аварийно-восстановительных и спасательных работ выделяются из резервного фонда городской администрации. Данный механизм используется для оперативной ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий.

