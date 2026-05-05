В Ростовской области стало меньше импортных лекарств

Фармацевтический рынок Ростовской области демонстрирует устойчивый тренд на импортозамещение. Согласно данным аналитического агентства DSM Group, предоставленным для «Ведомости Юг», по итогам 2025 года присутствие зарубежных медикаментов в регионе заметно сократилось.

В денежном эквиваленте доля иностранных лекарств в аптечных продажах снизилась с 49,5% (в 2024 году) до 46,9%. Интересно, что в натуральном выражении — по количеству упаковок — динамика менее выражена: падение составило менее одного процента — с 30,8% до 29,9%. Это говорит о том, что замещение происходит преимущественно в денежном обороте. Наиболее заметно импортозамещение в сегменте жизненно необходимых лекарств.

Что касается рецептурных средств, то здесь произошел важный психологический сдвиг — доля зарубежных брендов впервые стала меньше половины рынка, опустившись до 48% в денежном выражении (против 52,4% годом ранее). В упаковках падение составило почти два процентных пункта (с 34% до 32,2%).

Одновременно с уходом от импортозависимости эксперты фиксируют изменение потребительского поведения. Жители региона стали чаще покупать дорогие медикаменты. Удельный вес лекарств дороже 1000 рублей за упаковку вырос с 35,6% до 38,6%.

