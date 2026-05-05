Под Ростовом 78-летняя женщина, попавшая в ДТП, скончалась в больнице

По факту аварии проходит проверка. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Таганроге Ростовской области днем 5 мая произошла серьезная авария, сообщили в региональной ГАИ. По данным ведомства, 40-летний водитель «Тойоты» ехал по улице Сызранова. По всей видимости, он не увидел пожилую женщину, которая шла по дороге, и сбил ее.

78-летнюю пенсионерку доставили в больницу, но спасти ее не удалось. Она скончалась.

— По факту случившегося идет проверка, — сказали в ГАИ.

Подпишись на нас в MAX и Telegram

Читайте также

В тройной аварии на проспекте Стачки в Ростове пострадали два человека