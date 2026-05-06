В Ростове дорожную разметку обновили на 20 тысячах квадратов

В Ростове дорожные службы начали плановое обновление разметки. Сейчас работы завершены на площади более 20 тысяч квадратных метров. Всего в этом году планируют нанести свыше 150 тысяч квадратов горизонтальной разметки. Об этом сообщил глава города Александр Скрябин.

Разметка уже появилась на Большой Садовой, Каскадной, проспекте Михаила Нагибина, улицах Берберовской, Доватора и других участках.

На дорогах, которые ремонтируют по нацпроекту «Безопасные качественные дороги», разметку нанесут после окончания работ и получения положительного заключения экспертизы. А на участках с дефектами покрытия сначала проведут ямочный ремонт, и только потом обновят разметку.

Работы в основном идут ночью, чтобы не создавать пробки и не доставлять неудобства водителям. Для нанесения используют разные материалы: термопластик, краску и холодный пластик.

