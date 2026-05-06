В Ростове суд взыскал 150 тысяч рублей после падения девочки со сломанных качелей

Упавшую со сломавшихся качелей девочку пришлось госпитализировать в больницу.

В Ростове в суд передано 35 исковых заявлений из-за ненадлежащего состояния детских площадок. Об этом в интервью «КП – Ростов-на-Дону» рассказал прокурор города Валерий Поцелуйко.

По его словам, в городе больше 500 муниципальных детских площадок и около ста — во дворах многоквартирных домов (в ведении УК и ТСЖ). Нарушения разные: от поврежденных конструкций до серьезных аварий.

— Только в этом году прокуроры внесли 24 представления и направили в суд 35 исков. На чиновников, плохо следящих за площадками, завели восемь административных дел, — уточнил прокурор.

Валерий Поцелуйко привел пример из Железнодорожного района: на площадке оборвался трос, державший сиденье, и девочка упала с качелей. С травмами ее госпитализировали в больницу.После проверки площадку привели в порядок. Суд взыскал с ответчика компенсацию морального вреда — 150 тысяч рублей в пользу девочки.

— Всего в 2025 году после вмешательства прокуратуры привели в порядок 73 площадки. На этот год работы запланированы еще на 122 объектах.

