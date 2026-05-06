Поезд Победы встретили в Ростове

Поезд Победы - живая связь времен, напоминание о героизме и стойкости советского народа.

6 мая в Ростове-на-Дону встретили поезд Победы. Состав с историческими вагонами и паровозом времен Великой Отечественной войны прибыл на станцию Ростов-Главный, сообщают донские власти.

Уникальную экспозицию в вагонах поезда смогли увидеть все желающие. Впервые вниманию посетителей представили легендарный грузовик «полуторку», зенитные орудия, мотоциклы с армейским вооружением и самоходную артиллерийскую установку ИСУ-152 «Зверобой».

Также в составе поезда можно было полюбоваться на паровозы. Эр 739-99 - участник Сталинградской битвы, на его обшивке все еще остаются следы пуль и снарядов, а ФД-20 был «тружеником тыла», с его помощью перевозили грузы.

Прибытие ретропоезда сопровождалось театрализованным представлением и выставкой. Ростовчане также узнали о подвигах бойцов ЮВО в зоне проведения специальной операции, а увидели трофейные БПЛА и стрелковое вооружение.

- Железные дороги всегда были становым хребтом нашей страны, а в годы Великой Отечественной войны они стали настоящими «артериями Победы». Встречая поезд Победы, мы отдаем дань уважения труду и мужеству железнодорожников, которые обеспечивали фронт и тыл. Поезд Победы дает нам уникальную возможность увидеть своими глазами то, с чем пришлось бороться наши отцам, дедам и прадедам, - сказала заместитель губернатора - министр транспорта Ростовской области Алена Беликова.

Поезд Победы курсирует ежегодно с 2010 года. За 16 лет он прошел более 24 тысяч километров и посетил 50 станций.

