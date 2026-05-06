Губернатора накормили солдатской кашей в госпитале ветеранов войн в Ростове

В преддверии Дня Победы губернатор встретился с фронтовиками и тружениками тыла. Фото: сайт правительства Ростовской области

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь в преддверии Дня Победы посетил областной госпиталь ветеранов войн и вручил подарки фронтовикам и труженикам тыла. Об этом сообщает пресс служба главы региона.

Юрий Слюсарь пообщался с жителем блокадного Ленинграда Германом Семеновичем Гавриловым, бывшим несовершеннолетним узником концлагерей Аркадием Иосифовичем Лешкевич, а также с труженицей тыла Матреной Фоминичной Петиной. Губернатор посетил и других ветеранов. Говорили о прошлом, о боевых и трудовых подвигах.

Донской глава обратился к ветеранам со словами благодарности.

- Спасибо за все, что вы сделали для страны. Спасибо вам за жизнь, за мир, за Победу, — сказал Юрий Слюсарь.

Также для гостей и пациентов госпиталя работала полевая кухня, провели праздничный концерт.

Юрий Слюсарь встретился и с руководителями организаций ветеранов боевых действий Ростовской области. Губернатор поблагодарил за работу по патриотическому воспитанию молодежи, также говорили о мерах социальной, медицинской поддержки и реабилитации ветеранов. Главу региона в ответ поблагодарили за создание координационного совета ветеранов боевых действий при правительстве области.

Напомним, ежегодно в областном госпитале помощь получают около 8 тысяч ветеранов Великой Отечественной войны и приравненных к ним категорий. В структуру медучреждения входят шесть отделений и филиал в городе Гуково.

