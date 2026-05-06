Полумарафон «Забег РФ» отменили в Ростове

ЗаБег.РФ - масштабный всероссийский полумарафон с синхронным стартом.

В Ростове-на-Дону отменили полумарафон «Забег РФ». Об этом сообщили организаторы спортивного мероприятия.

- К нашему большому сожалению, вынуждены сообщить грустную новость: в этом году старт в Ростове-на-Дону не состоится — такое решение приняли органы исполнительной власти региона, — сообщили ростовчанам.

Организаторы добавили, что сделали все возможное для того, чтобы провести забег в донской столице и до последнего не теряли надежду. Любителей спорта, которые не смогут пробежать заявленные дистанции, приглашают к участию в формате Онлайн 2.0. Также есть возможность присоединиться к акции в других городах. Кроме того, возможен возврат слота.

Формат Онлайн 2.0 планируется с 4 по 24 мая. Нужно зафиксировать свою пробежку любым беговым трекером. Также готовятся различные тренировки и совместные пробежки.

