Ребенка с травмой головы доставили из реанимации Батайска в больницу в Ростове

На "скорой" ребенка перевезли из Батайска в Ростов.

В ростовскую больницу доставили ребенка из Батайска, получившего травму головы. Об этом вечером в среду, 6 мая, рассказали в министерстве здравоохранения Донского региона.

- Изначально пострадавший поступил в Центральную городскую больницу Батайска. После обследования врачи провели телемедицинскую консультацию с профильными специалистами по линии санавиации, - прокомментировали в донском минздраве.

Было принято решение перевезти пациента в Областную детскую клиническую больницу Ростова-на-Дону.

- Сейчас ребенок получает всю необходимую помощь. Ситуацию держат на контроле в региональном минздраве, - добавили в министерстве.

