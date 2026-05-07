НовостиОбщество7 мая 2026 5:42

Аграрии Ростовской области получили 1,86 млрд рублей страховых выплат

Дмитрий КУТЕПОВ
Причиной масштабных убытков стало двухлетнее повторение заморозков и засухи.

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ. Перейти в Фотобанк КП

За первые три месяца 2026 года сельхозпроизводителям Ростовской области перечислено свыше 1,86 млрд рублей компенсаций по договорам агрострахования с господдержкой. Это крупнейшая сумма выплат среди всех субъектов России, сообщили в Национальном союзе агростраховщиков.

Всего по стране за январь–март аграриям направлено 3,366 млрд рублей. Донской регион занял первое место: причиной масштабных убытков стало двухлетнее повторение заморозков и засухи, уничтожившее посевы на значительных площадях и потребовавшее введения режима ЧС федерального уровня. На втором месте — Краснодарский край с выплатами в 396 млн рублей.

По итогам всего прошлого, 2025 года, южные регионы также лидировали по объему страховых возмещений за гибель урожая. Хозяйствам Ростовской области тогда перечислили 3,171 млрд рублей, Кубани — 3,243 млрд рублей, Ставрополья — 759 млн рублей, Волгоградской области — 262 млн рублей.

