Наталию Симаченко назначили на пост замглавы Ростова по социальным вопросам

Кадровое назначение утвердил глава города Александр Скрябин. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Наталию Симаченко назначили на должность заместителя главы администрации города по социальным вопросам. Управленец приступила к новым обязанностям с 6 мая.

- Настоящий профессионал, имеет большой опыт работы в сфере образования и командной работы. Уверен, ее знания, опыт и энергия помогут развитию социальной сферы, - прокомментировал глава города Александр Скрябин.

Наталия Симаченко в 1993 году окончила Одесский государственный университет, а в 1999 году - Ростовский государственный педагогический университет. Кандидат психологических наук.

Трудовую деятельность начала в 1992 году школьным учителем физики. С 1994 по 2012 годы работала в образовательных учреждениях Ростова-на-Дону, с 2008 года возглавляла ростовскую гимназию № 36.

Позже перешла на муниципальную службу. В частности, замещала должность заместителя начальника управления образования в Ростове-на-Дону, была замглавы администрации Первомайского района города. С июня 2019 года возглавляла администрацию Кировского района Ростова-на-Дону.

Подпишись на нас в MAX и Telegram

Читайте также

Виктория Чернышова возглавила министерство образования Ростовской области

Нового министра образования назначили в Ростовской области (подробности)