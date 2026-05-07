Памятник участникам СВО открыли в Ростове накануне Дня Победы

Памятник открыли в парке «В честь 70-летия Победы». Фото: сайт правительства Ростовской области

Памятник защитникам Донбасса «Во имя жизни» открыли в парке «В честь 70-летия Победы» в Ростове-на-Дону. Церемония состоялась 6 мая. В мероприятии принял участие губернатор Юрий Слюсарь, сообщает пресс-служба главы региона.

Обращаясь к собравшимся, губернатор отметил символичность открытия памятника накануне Дня Победы.

- Этот памятник — о стойкости и самоотверженности наших солдат. О тех, кто не дрогнул и не отступил. Мы открыли его накануне Дня Победы. И это лучшее напоминание: подвиги не забываются! Герои живы, пока мы о них помним, — сказал Юрий Слюсарь.

Отдельные слова благодарности были адресованы всем, кто участвовал в создании монумента. Его установили по инициативе и на средства Фонда помощи инвалидам и ветеранам боевых действий «Своих не бросаем».

Идея о памятнике появилась в 2023 году, после письма матери одного из погибших бойцов. Женщина прислала в фонд стихи, которые во сне прочитал ей погибший сын, он успокаивал мать.

Открытие монумента «Во имя жизни» завершилось словами «Вечная память нашим героям!». Торжественно прошла рота почетного караула. Губернатор, представители командования ЮВО и фонда «Своих не бросаем» возложили цветы.

