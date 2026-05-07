В городе Миллерово школьница пострадала от страйкбольной гранаты

На месте работают сотрудники полиции. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В школе № 8 города Миллерово произошел хлопок предмета, похожего на страйкбольную гранату. После этого пострадала одна из учениц, девушка получила незначительные ожоги рук. Об этом 7 мая сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области.

- Предварительно, пострадала 18-летняя ученица (девушка 2008 года рождения), ей оказали медицинскую помощь. Информации о других пострадавших на данный момент нет, — прокомментировали в полиции.

На месте работают сотрудники полиции. Выясняются обстоятельства произошедшего.

Подпишись на нас в MAX и Telegram

Читайте также

Ребенка с травмой головы доставили из реанимации Батайска в больницу в Ростове

По линии телемедицины было принято решение о транспортировке школьника (подробности)