Ландшафтный пожар в районе Ботанического сада заметили в Ростове

Ростовчане сообщили о горящих камышах.

Днем 7 мая жители Ростова-на-Дону заметили пожар в районе Ботанического сада. Об этом сообщили в соцсетях.

По словам очевидцев, огнем охвачены камыши. Рядом с местом ландшафтного пожара чувствуется запах дыма, иногда летит пепел.

Детали пока неизвестны, в пресс-службе ГУ МЧС России по Ростовской области сейчас выясняют информацию.

Напомним, в ночь на 7 мая в Ростове-на-Дону при пожаре в частном доме погибли двое мужчин.

