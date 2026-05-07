Ландшафтный пожар в районе Ботанического сада заметили в Ростове

Днем 7 мая жители Ростова-на-Дону заметили пожар в районе Ботанического сада. Об этом сообщили в соцсетях.
По словам очевидцев, огнем охвачены камыши. Рядом с местом ландшафтного пожара чувствуется запах дыма, иногда летит пепел.
Детали пока неизвестны, в пресс-службе ГУ МЧС России по Ростовской области сейчас выясняют информацию.
Напомним, в ночь на 7 мая в Ростове-на-Дону при пожаре в частном доме погибли двое мужчин.
