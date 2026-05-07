В Ростовской области сообщили о первых признаках засухи

Первичные признаки почвенной засухи отметили в некоторых территориях Ростовской области, но есть места, где влаги вполне достаточно. Об этом в соцсетях рассказала заместитель губернатора - министр сельского хозяйства и продовольствия Дона Анна Касьяненко.

- Коллеги из министерства, а также представители муниципалитетов, Росгидромета и Агрохимслужбы уже работают в районах: смотрят динамику, фиксируют участки, где растения идут слабее, работают точечно по каждому случаю. Это задел на случай, если потребуется помогать с оформлением по потерям, — пояснила Анна Касьяненко.

Глава донского минсельхозпрода подчеркнула, что запасы влаги отслеживаются ежедневно. Также прорабатывается возможность искусственного вызова осадков, для этого нужно согласовать некоторые моменты в связи с ограничениями на полеты.

- Это не волшебная кнопка, это инструмент, который в ряде случаев действительно помогает улучшить ситуацию. Мы в постоянном контакте, будем делать все, что в наших силах, — добавила Анна Касьяненко.

