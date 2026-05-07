В Ростовской области у мужчины изъяли незаконную рыбу на 3,5 млн рублей

Следствию предстоит выяснить, откуда именно у дончанина взялся столь значительный улов. Фото: Росгвардия по Ростовской области.

В Ростовской области правоохранители задержали местного жителя, хранившего на территории частного дома крупную партию незаконной рыбы. Стоимость изъятого улова, по предварительным оценкам, превысила 3,5 миллиона рублей.

Задерживали дончанина сотрудники регионального управления Росгвардии, а именно бойцы ОМОН «Кобальт», которые обеспечивали силовое прикрытие. Совместно с ними работали представители пограничной службы и Россельхознадзора. Проверка проходила в частном доме, расположенном в Неклиновском районе.

Оперативники нашли складированную рыбную продукцию частиковых пород без какой-либо обязательной маркировки. Общий вес находки оказался впечатляющим — порядка 11 тонн. Именно эту массу специалисты оценили в сумму свыше 3,5 млн рублей.

Хозяином нелегального товара оказался 56-летний мужчина. В настоящее время он задержан. Все собранные по данному факту материалы уже переданы для принятия процессуального решения. Теперь следствию предстоит выяснить, откуда именно у подозреваемого взялся столь значительный улов.

Подпишись на нас в MAX и Telegram

Читайте также

В Ростовской области рыбак поймал сома размером с человека

Житель Дона поймал 20-килограммового сома (подробности)