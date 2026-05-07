На Дону до конца года намерены запустить интеллектуальную транспортную систему

Внедрение ИТС должно сократить время, проведенное в дороге.

В Ростовской области завершается подготовка к полноценному запуску интеллектуальной транспортной системы (ИТС). Как сообщили в правительстве региона, ввод платформы в промышленную эксплуатацию запланирован до конца текущего года.

В настоящее время ключевой задачей является подключение всех элементов ИТС к централизованным сетям электроснабжения и волоконно-оптическим линиям связи.

Главная особенность системы — адаптивное управление дорожным движением в реальном времени. Анализируя актуальную загруженность магистралей, ИТС сможет динамически корректировать работу светофоров. Ожидается, что внедрение этих алгоритмов позволит сократить время поездок для автомобилистов и значительно снизить количество пробок в городах.

В донском правительстве подчеркнули, что установка специальных датчиков на светофорных объектах в Ростове обеспечивает более точную настройку режимов регулирования транспортных потоков.

