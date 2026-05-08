По прогнозу синоптиков, погода в Ростове-на-Дону 8 мая, несмотря на обещанные дожди, грозы и сильный ветер, продолжит нагревать воздух. И, если в Донской столице ожидается до +26 градусов, то по области – уже до +30. Подробный прогноз на пятницу выяснили у специалистов регионального гидрометцентра.

Осадки в Ростове-на-Дону и Ростовской области

Согласно прогнозу, 8 мая в донской столице будет облачно с прояснениями. Во второй половине дня и вечером ожидаются кратковременный дождь и гроза. В остальное время осадков не предвидится. Ветер западный и северо-западный разовьет скорость в 6 - 11 м/с, при грозе порывы усилятся до 15 м/с. В ночь на 9 мая также будет облачно с прояснениями, пройдет кратковременный дождь, возможна гроза. Западный и северо-западный ветер задует со скоростью до 7 - 12 м/с, при грозе он будет срываться до 15 м/с.

В Ростовской области в пятницу также будет облачно с прояснениями. Местами пройдут кратковременный дождь, возможна гроза, в отдельных районах — сильный дождь. Ветер западный и северо-западный будет дуть со скоростью в 6 - 11 м/с, при грозе порывы усилятся до 15 - 17 м/с. В ночь на субботу синоптики прогнозируют облачную с прояснениями погоду, местами прольется кратковременный дождь, вероятна гроза. Западный и северо-западный ветер задует со скоростью до 7 - 12 м/с, при грозе порывы разовьются до 15 - 17 м/с.

Температура воздуха и давление в Ростове-на-Дону и области

Днем 8 мая в Ростове-на-Дону температура воздуха поднимется до +24 — +26 градусов. В ночь на 9 мая столбики термометров опустятся до +11 — +13 градусов.

В Ростовской области дневная температура воздуха в пятницу будет от +19 до +24 градусов, местами – до +30. В ночь на субботу ожидается от +11 до +16 градусов, при прояснениях - до +7.

Атмосферное давление в течение суток останется в пределах нормы — от 744 до 764 миллиметров ртутного столба.

