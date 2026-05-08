Ростов-на-Дону
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКонкурсыРабота у насКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ростов-на-Дону
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКонкурсыРабота у насКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ростов-на-Дону
+19°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество8 мая 2026 5:28

В Таганроге 8 мая после атаки БПЛА ввели свободное посещение в школах и детсадах

В ночь на 8 мая Ростовская область подверглась массированной воздушной атаке
Марина ЮРЬЕВА
В школах и детских садах Таганрога ввели режим свободного посещения.

В школах и детских садах Таганрога ввели режим свободного посещения.

Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

В детских садах и школах Таганрога 8 мая ввели режим свободного посещения. Об этом сообщила в канале МАХ глава города Светлана Камбулова.

В этот день руководители и педагоги дошкольных и образовательных учреждений будут находится на работе, а воспитанники и ученики могут не приходить.

Педагоги школ, лицеев и гимназий организуют образовательный процесс дистанционно: разместят учебные материалы и домашние задания в электронном журнале и чатах МАХ.

Глава города напомнила, что дети могут отсутствовать на уроках без медицинской справки или другого документа в течение трех рабочих дней.

Подпишись на нас в МАХ и Telegram!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Повреждены жилые дома, обрушилось здание склада: Что известно об атаке БПЛА на Ростовскую область в ночь на 8 мая 2026

В ночь на 8 мая Ростовская область подверглась атаке вражеских беспилотников и ракет (подробнее)