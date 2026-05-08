В ходе атаки БПЛА в ночь на 8 мая в селе под Ростовом пострадали 20 домов

Обломки БПЛА повредили 20 домов в селе под Ростовом.

В Мясниковском районе Ростовской области во время воздушной атаки в ночь на 8 мая пострадали машины и дома. Об этом сообщил в канале МАХ донской губернатор Юрий Слюсарь.

В ночь на 8 мая Ростовская область подверглась массированной воздушной атаке. Силы ПВО уничтожили вражеские беспилотники и ракеты в Таганроге и Азовском районе. Упавшие обломки привели к разрушениям в Таганроге, Батайске, Ростове и Мясниковском районе.

В Юго-Восточной промзоне Мясниковского района из-за упавшей ракеты загорелись складские помещения и обрушилось здание склада. В селе Чалтырь обломки БПЛА повредили 20 частных домов. В них оказалась частично разрушена кровля и выбиты стекла. Также пострадали три автомобиля. Жертв среди людей нет.

- После завершения работы оперативных служб и обеспечения мер безопасности специалисты администрации района проведут подомовой обход для оценки последствий ночной вражеской атаки. Жителям будет оказана вся необходимая помощь.

