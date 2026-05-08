НовостиОбщество8 мая 2026 6:36

Глава СКР Быстрыкин взял под контроль ситуацию с гранатой в школе под Ростовом

В Ростовской области школьница получила ожоги после взрыва стайкбольной гранаты
Марина ЮРЬЕВА
Глава СКР Бастрыкин взял под контроль расследование уголовного дела после взрыва стайкбольной гранаты в школе.

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Глава СКР Александр Бастрыкин взял под контроль расследование уголовного дела, возбужденного после травмирования ученицы в школе под Ростовом. Об этом сообщает пресс-служба СК РФ.

ЧП случилось 7 мая в школе № 8 в городе Миллерово. Один из учеников принес в школу гранату для страйкбола и дал подержать однокласснице. Девушка случайно привела устройство в действие и получила ожоги кисти. Ей оказали медицинскую помощь.

По данному факту донские следователи начали проверку. Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ по Ростовской области Аслану Хуаде представить доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах.

