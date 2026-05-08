Глава СКР Быстрыкин взял под контроль ситуацию с гранатой в школе под Ростовом

Глава СКР Бастрыкин взял под контроль расследование уголовного дела после взрыва стайкбольной гранаты в школе. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Глава СКР Александр Бастрыкин взял под контроль расследование уголовного дела, возбужденного после травмирования ученицы в школе под Ростовом. Об этом сообщает пресс-служба СК РФ.

ЧП случилось 7 мая в школе № 8 в городе Миллерово. Один из учеников принес в школу гранату для страйкбола и дал подержать однокласснице. Девушка случайно привела устройство в действие и получила ожоги кисти. Ей оказали медицинскую помощь.

По данному факту донские следователи начали проверку. Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ по Ростовской области Аслану Хуаде представить доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах.

Подпишись на нас в МАХ и Telegram!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Принес в класс похвастаться, пострадала девочка»: Что известно о взрыве страйкбольной гранаты в школе Ростовской области 7 мая 2026

При взрыве страйкбольной гранаты в школе Ростовской области пострадала девочка (подробнее)