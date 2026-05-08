Утром 8 мая Ростов заволокло едким дымом

Химический запах ощущали жители Северного жилмассива.

В Ростове утром 8 мая местные жители ощутили едкий химический запах. При этом в некоторых местах висела легкая дымка. Об этом «КП — Ростов-на-Дону» рассказала читательница.

— Утром на Северном из окна я увидела легкую дымку в небе. Подумала, что это туман. Но выйдя на улицу поняла, что это что-то другое. В воздухе был химический запах. Будто жгут резину. Откуда он исходил, я не знаю, — поделилась наблюдением ростовчанка.

При этом она добавила, что в центре города этого запаха не ощущала.

