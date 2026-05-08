Минтранс России заявил об ударе БПЛА по одному из объектов в Ростове

Работа ростовского филиала скорректирована, персонал находится в безопасности.

Минтранс России заявил о падении БПЛА на один из своих объектов в Ростове-на-Дону. Об этом утром 8 мая говорится в сообщении министерства.

Уточняется, что в ходе атаки пострадало административное здание филиала «Аэронавигация Юга России». Организация управляет воздушным движением на юге страны, и сейчас работа временно скорректирована. Также корректируются расписание и технологии управления воздушным движением. Персонал находится в безопасности.

Из-за ущерба, нанесенного филиалу организации в Ростове, приостановили работу 13-ти аэропортов: Астрахань, Владикавказ, Волгоград, Геленджик, Грозный, Краснодар, Махачкала, Магас, Минеральные Воды, Нальчик, Сочи, Ставрополь, Элиста.

Напомним, ранее губернатор Юрий Слюсарь сообщал о пожаре в четырехэтажном административном здании в Первомайском районе в Ростова.

