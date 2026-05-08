После воздушной атаки в Ростове аэропорты на юге страны закрыли до 12 мая

Решение о сроках возобновления авиарейсов должны принять в ближайшее время.

После атаки БПЛА в Ростове-на-Дону аэропорты на юге России закрыли до 12 мая. Такое решение приняли в Федеральном агентстве воздушного транспорта (Росавиация).

В соцсетях пресс-служба Росавиации уточняет, что срок действия ограничений могут пересмотреть и сократить. Дальнейшие меры обсудят после анализа технологических мощностей на ростовском объекте. Оценку нанесенного ущерба проводят специалисты госкорпорации по организации воздушного движения.

В Минтрансе России добавили, что сейчас определяется возможность восстановления работы поврежденного оборудования. Авиакомпаниям поручили скорректировать расписание полетов, а также вместе с ОАО «РЖД» и Единой транспортной дирекцией задействовать поезда и автобусы для доставки пассажиров отмененных рейсов.

Напомним, из-за ущерба административному зданию филиала «Аэронавигация Юга России» была приостановлена работа аэропортов в Астрахани, Владикавказе, Волгограде, Геленджике, Грозном, Краснодаре, Махачкале, Магасе, Минеральных Водах, Нальчике, Сочи, Ставрополе и в Элисте.

