Юрий Слюсарь уточнил данные о разрушениях от атаки дронов на Ростовскую область

В области идет фиксация нанесенного ущерба. Фото из MAX-канала Юрия Слюсаря.

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил уточненные данные о разрушениях, которые причинила ночная атака беспилотников 8 мая. Информация была опубликована в его MAX-канале после личного посещения пострадавших территорий.

Глава региона проинспектировал Мясниковский район и Ростов, где ведутся восстановительные работы. Основной удар от падения обломков пришелся на частный сектор.

В селе Чалтырь Мясниковского района зафиксированы повреждения 50 домовладений, четырех легковых машин и одного склада. В селе Новобессергеневка Неклиновского района пострадал один частный дом, в Батайске — хозпостройка. В донской столице в Железнодорожном районе осколки задели три жилых дома и грузовик, а в Первомайском районе вспыхнули кровли магазина и административного здания — пожары потушили.

На поврежденных участках Ростова и Мясниковского района введен режим чрезвычайной ситуации, комиссии приступили к оценке ущерба.

Власти разъяснили порядок действий для жителей: сообщить о разрушениях можно по номеру 112 или в местную администрацию, после чего на адрес направят специалистов. Выплаты начнут оформлять после завершения подомового обхода и официального подтверждения ущерба. Людям доступна единовременная материальная помощь, а при полной утрате имущества — финансовая поддержка. Документы на компенсацию за поврежденные автомобили принимаются в сельском поселении.

