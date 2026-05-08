248 дорог Ростовской области обновят за 10,9 млрд рублей в 2026 году

Дорожные работы уже ведутся.

248 дорожных объектов в Ростовской области планируют привести в порядок до конца 2026 года. Об этом на заседании штаба правительственной комиссии по региональному развитию в России рассказал губернатор Юрий Слюсарь. Информацию по итогам совещания опубликовала пресс-служба главы региона.

По данным властей, в рамках регионального проекта «Региональная и местная дорожная сеть» на обновление дорог собираются потратить 10,9 млрд рублей. К этому моменту контракты заключили по 210-ти объектам из 248, дорожные работы уже ведутся.

Кроме того, 84,7 млн рублей должны направить на реализацию регионального проекта «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства». На запланированные средства до 30 ноября 40 светофорных объектов намерены оборудовать детекторами транспортных потоков.

