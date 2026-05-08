Губернатор Ростовской области опубликовал фотографии после атаки БПЛА

Донской глава опубликовал фотографии из Мясниковского района и Ростова. Фото: страница губернатора Ростовской области Юрия Слюсаря в соцсетях

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь опубликовал фотографии, снятые в Мясниковском районе и Ростове-на-Дону во время поездки после атаки БПЛА. Фотографиями и обновленной информацией глава региона поделился в соцсетях.

Донской глава узнал, как ведется ликвидация последствий падения частей БПЛА, а также пообщался с местными жителями и представителями МЧС.

Напомним, в течение прошедшей ночи разрушения после воздушной атаки зафиксировали в Батайске, Ростове-на-Дону, Мясниковском и Неклиновском районах.

Юрий Слюсарь рассказал, что в селе Чалтырь Мясниковского района пострадали 50 частных жилых домов, четыре легковые машины и один склад.

В селе Новобессергеневка Неклиновского района был поврежден один частный дом, в Батайске ущерб получила хозпостройка. В Ростове-на-Дону, в Железнодорожном районе пострадали три частных дома и один грузовой автомобиль, в Первомайском районе - кровли магазина и административного здания. Возгорания были потушены.

- В границах поврежденных домов в Ростове и Мясниковском районе ввели режим ЧС. Комиссии оценивают ущерб. Работают оперативные штабы, — написал Юрий Слюсарь.

Пострадавшим от БПЛА следует обращаться по телефону «112», в администрацию района или поселения. После этого должна прибыть специальная комиссия. Единовременную помощь люди смогут получить после завершения подомовых обходов и уточнения ущерба.

