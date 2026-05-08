В Ростовской области внедряют меры поддержки АПК для участников СВО

Ветераны СВО рассказали о своих бизнес-идеях. Фото: сайт правительства Ростовской области

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь встретился с участниками специальной операции, планирующими открыть или расширить собственное дело после возвращения к мирной жизни.

Ветераны СВО из нескольких территорий Ростовской области рассказали о своих бизнес-идеях в сферах сельского хозяйства, овощеводства, растениеводства и цветоводства.

Например, Артем Лазарев из Белокалитвинского района после «Школы фермера» намерен собрать поголовье в 75 голов, а Андрей Богуренко из Кашарского района заинтересовался аквафермерством и выращивает австралийского красноклешневого рака. В прошлом году производственная площадка вышла на уровень в 500 кг в год. В будущем планируется расширение аквафермы. И это далеко не все примеры успешных бизнес-решений.

- Вижу, что вы горите своим делом. Абсолютно живые, понятные проекты, и вам просто надо немного помочь. Меры поддержки разработаны. Теперь нужно применить их на практике, — сказал Юрий Слюсарь.

Глава региона попросил героев приходить в школы и рассказывать детям о мирной жизни и своих достижениях.

По информации областных властей, на Дону действует комплекс мер социальной поддержки для участников СВО. В частности, предоставляются льготы по ЖКХ, участки для личного подсобного хозяйства, компенсируются расходы на газификацию, оказывают помощь в трудоустройстве.

Кроме того, губернатор подписал постановление о новых мерах поддержки участников СВО. Запущен грант «Агромотиватор», который поможет ветеранам начать или развить фермерское хозяйство. Претендовать на него могут те, кто служил в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, а также ветераны боевых действий в Донбассе. Максимальный размер гранта - до 7 млн рублей.

