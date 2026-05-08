В Ростовской области до конца 2026 года намерены отремонтировать 248 дорог

На ремонт дорог выделено 10,9 млрд рублей. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Ростовской области в текущем году планируют отремонтировать и привести в нормативное состояние 248 дорожных объектов. Информация об этом прозвучала в ходе заседания штаба правительственной комиссии по региональному развитию РФ, сообщили в донском правительстве.

На приведение дорожных объектов в порядок в этом году выделено 10,9 млрд рублей. На сегодняшний день подрядные организации уже заключили контракты по 210 объектам, на которых стартовали строительно-монтажные работы.

Также на оснащение 40 светофоров в Ростове детекторами транспортных потоков выделено 84,7 млн рублей. Завершить работы рассчитывают до 30 ноября.

В 2026 году в регионе намерены благоустроить 161 общественное пространство. В активной фазе находятся работы на двух объектах-победителях всероссийского конкурса: проспект Платовский в Новочеркасске (техническая готовность 78%, окончание в ноябре) и улица Центральная в Красном Сулине, где организованы повторные торги.

Подпишись на нас в MAX и Telegram

Читайте также

В Ростове до сентября из-за ремонта дорог будут ограничивать движение

В Ростове из-за ремонта дорог будут перекрывать десятки улиц (подробности)