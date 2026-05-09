В Ростове и области, несмотря на дожди и грозы, обещают жару.

По прогнозу синоптиков, погода в Ростове-на-Дону 9 мая будет прохладной ночью и жаркой днем, при этом пройдут дожди и грозы, разыграется порывистый ветер. Подробный прогноз на праздничную субботу в День Победы выяснили у специалистов регионального гидрометцентра.

Осадки в Ростове-на-Дону и Ростовской области

Согласно прогнозу, 9 мая в донской столице ожидается облачная погода с прояснениями. Вечером пройдут кратковременный дождь и гроза, в остальной период осадков не предвидится. Ветер западный и северо-западный разовьет скорость 7 - 12 м/с, при грозе порывы достигнут 15 - 18 м/с. В ночь на 10 мая также будет облачно с прояснениями, обойдется без существенных осадков. Ветер переменных направлений задует со скоростью 2 - 7 м/с.

В Ростовской области в субботу синоптики прогнозируют облачный с прояснениями день. Местами пройдет кратковременный дождь, разразится гроза. Западный и северо-западный ветер будет дуть со скоростью 7 - 12 м/с, при грозе порывы усилятся до 15 - 18 м/с. В ночь на воскресенье будет облачно с прояснениями, местами прольется кратковременный дождь, возможна гроза. Ветер переменных направлений задует со скоростью 2 - 7 м/с.

Температура воздуха и давление в Ростове-на-Дону и области

Днем 9 мая в Ростове-на-Дону температура воздуха поднимется до +25 — +27 градусов. В ночь на 10 мая столбики термометров опустятся до +11 — +13 градусов.

В Ростовской области дневная температура воздуха в субботу составит от +21 до +26 градусов, местами – до +31. В ночь на воскресенье ожидается от +10 до +15 градусов.

Атмосферное давление в течение суток останется в пределах нормы — от 744 до 764 миллиметров ртутного столба.

