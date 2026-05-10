В воскресенье в Ростовской области ожидается жара до +32 градусов.

По прогнозу синоптиков, погода в Ростове-на-Дону 10 мая порадует жителей и гостей города не просто потеплением, а устроит днем настоящую летнюю жару, несмотря на дожди и грозы. Подробный прогноз на воскресенье в Ростове и области выяснили у специалистов регионального гидрометцентра.

Осадки в Ростове-на-Дону и Ростовской области

Согласно прогнозу, 10 мая в донской столице ожидается облачная погода с прояснениями. Вечером пройдут кратковременный дождь и гроза, в остальной период обойдется без существенных осадков не предвидится. Юго-восточный ветер задует со скоростью 7 - 12 м/с, при грозе порывы достигнут 15 - 18 м/с. Ветер юго-восточного направления сменится на юго-западный и будет дуть со скоростью в 7 - 12 м/с, при грозе порывы усилятся до 15 - 19 м/с.

В Ростовской области в воскресенье синоптики прогнозируют облачную с прояснениями погоду. Местами пройдет кратковременный дождь, возможна гроза, а во второй половине дня и вечером в отдельных районах прольется сильный дождь, выпадет град. Юго-восточный ветер разовьет скорость до 7 - 12 м/с, при грозе порывы разгонятся до 15 - 18 м/с. В ночь на понедельник будет облачно с прояснениями, местами пройдет кратковременный дождь, прогремит гроза, в отдельных районах прольется сильный дождь, возможен град. Юго-восточный с переходом на юго-западный ветер задует со скоростью 7 - 12 м/с, местами, в том числе при грозе, порывы усилятся до 15 - 19 м/с.

Температура воздуха и давление в Ростове-на-Дону и области

Днем 10 мая в Ростове-на-Дону температура воздуха поднимется до +27 — +29 градусов. В ночь на 11 мая столбики термометров опустятся до +13 — +15 градусов.

В Ростовской области дневная температура воздуха в воскресенье составит от +23 до +28 градусов, местами – до +32. В ночь на понедельник ожидается от +12 до +17 градусов.

Атмосферное давление в течение суток останется в пределах нормы — от 744 до 764 миллиметров ртутного столба.

