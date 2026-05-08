В Краснодаре задержали гражданина Украины за осквернение 14 могил бойцов СВО

Мужчину задержали в Краснодаре. Фото: СУ СК по Краснодарскому краю

В Краснодаре задержан гражданин Украины за осквернение 14 могил бойцов СВО. Об этом сообщают наши коллеги из «КП - Кубань».

30-летний мужчина обвиняется в повреждении воинских захоронений. В ночь на 1 мая, выпив, он пришел на кладбище в хуторе Копанском. Надел балаклаву, чтобы его не узнали, и разбил 13 стеклянных рамок с фотографиями воинов. Четырнадцатую рамку снял с плиты и выбросил.

О повреждениях сообщили родственники, которые приехали навестить могилы. Злоумышленник уехал из Краснодара, но его нашли в Новороссийске. Оперативники задержали его.

В пресс-службе СК по краю рассказали, что обвиняемый признал вину. Следствие собирает доказательства и планирует просить суд арестовать вандала. Ему грозит штраф до 3 млн рублей или до трех лет тюрьмы.

