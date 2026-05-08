Владимир Путин назвал терактом удар по центру воздушного движения в Ростове

Владимир Путин отметил профессиональную работу диспетчеров во время удара киевского режима. Фото: kremlin.ru

Президент России охарактеризовал ночной удар по Ростовскому региональному центру организации воздушного движения как теракт киевского режима. Об этом глава государства заявил на оперативном совещании с постоянными членами Совбеза.

— Киевский режим совершил еще один акт, безусловно, террористического характера, а именно нанес удар по Ростовскому региональному центру организации воздушного движения. Это, безусловно, могло бы сказаться на безопасности гражданских воздушных судов. К счастью, никаких трагических событий не произошло в результате высокопрофессиональной работы наших авиационных диспетчеров, — отметил Владимир Путин.

Заместитель Председателя Правительства Виталий Савельев доложил, что с 4:15 до 5:45 утра по зданию было нанесено три удара. Жертв нет, персонал был эвакуирован. Временно приостанавливали работу 13 аэропортов юга России: Астрахань, Волгоград, Владикавказ, Геленджик, Грозный, Краснодар, Махачкала, Магаз, Минеральные воды, Нальчик, Сочи, Ставрополь и Элиста. Сейчас их работа возобновлена, но с сокращенной частотой полетов. Полное восстановление воздушного движения в зоне займет два-три дня.

