Два разворота на трассе М-4 «Дон» в Ростовской области закроют в мае

На карте обозначены места проведения дорожных работ. Фото: Сеть трасс "Автодор"

В Ростовской области, под Новошахтинском, на федеральной автодороге М-4 «Дон» в мае на время закроют два разворота. Об этом сообщили в пресс-службе сети трасс «Автодор».

На участке трассы с 933-го по 1024-й километр идет реконструкция, и с 14 мая 2026 года схема движения изменится. Для проезда закроют развороты в одном уровне на 987-м и 989-м километрах.

Объехать закрытые участки можно будет двумя способами. Через транспортную развязку на 993-м километре или через существующий разворот на 977-м километре.

Водителей просят заранее планировать маршрут, быть внимательными и соблюдать скоростной режим. Дорожники приносят извинения за временными неудобства.

