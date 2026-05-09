В Ростовской области отменили режим беспилотной опасности утром 9 мая

Режим беспилотной опасности отменен в Ростове и области утром 9 мая.

Утром в субботу, 9 мая, в Ростовской области был отменен режим беспилотной опасности, сохранявшийся до этого в течение всей ночи. Об этом жителей региона оповестили посредством СМС от Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС).

Напомним, в ночь на 8 мая Ростовская область пережила массированную атаку БПЛА. Разрушения зафиксировали в Батайске, Ростове-на-Дону, Мясниковском и Неклиновском районах. В селе Чалтырь Мясниковского района пострадало 50 частных домов, четыре легковых автомобиля и один склад.

В селе Новобессергеневка Неклиновского района поврежден один частный дом. В Батайске пострадала хозяйственная постройка. В Ростове-на-Дону в Железнодорожном районе повреждены три частных дома и один грузовой автомобиль. В Первомайском районе — кровли магазина и административного здания.

В границах поврежденных домов в Ростове и Мясниковском районе ввели режим ЧС. Комиссии оценивают ущерб. Работают оперативные штабы.

