«Автодор» временно закроет для проезда развороты на М-4 «Дон» в Ростовской области

На трассе М-4 «Дон» с 14 мая временно закроют для движения два разворота в Красносулинском районе Ростовской области. Об этом сообщил «Автодор» в официальном канале в мессенджере.

Проезд будет запрещен на разворотах в одном уровне на км 987 и км 989. В качестве альтернативных путей автомобилистам предлагают развязку на км 993 и разворот на одном уровне на км 977.

В «Автодорое» уточнили, что ограничения связаны с реконструкцией участка трассы.

- Приносим извинения за временные неудобства и просим автомобилистов быть внимательными в пути, соблюдать скоростной режим и заранее планировать маршрут, — говорится в сообщении компании.

