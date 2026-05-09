На Театральной площади в Ростове был замечен автопробег

На Театральной площади в Ростове-на-Дону был замечен автопробег. Один из участников рассказал корреспонденту «КП-Ростов-на-Дону» о его традиции на День Победы.

По словам водителя, он и его друзья каждый год участвуют в автопробеге 9 мая. В другие годы он украшал автомобиль флагами и фотографиями героев. В этом году реализовал еще одну идею: установил на машине муляж реактивной системы «Град».

- В этот раз решили подойти творчески. Будем ездить по центру Ростова, посетим мемориалы. Кумженскую рощу, Змиевскую балку.

Напомним, в Ростове решили не проводить Парад Победы, а «Бессмертный полк» пройдет в онлайн-формате. Несмотря на это, многие жители вышли на прогулку по улицам города, приносят цветы к мемориалам в честь воинов Великой Отечественной.

