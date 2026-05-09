Водный парад прошел в Ростове в День Победы

Водный парад заметили посетители набережной Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Водный парад в честь Для Победы прошел в Ростове-на-Дону 9 мая. Об этом сообщают очевидцы в соцсетях.

Катера с флагами России и знаменами Победы прошли по Дону. Водный транспорт, который движется одной колонной, заметили посетители набережной.

Напомним, в Ростове в честь Дня Победы также устроили автопробег. Его участники проехали по Театральной площади и центральным улицам города. Они рассказали, что планируют посетить Кумженскую рощу и Змиевскую балку.

