В Ростовской области за месяц пропали 72 человека, живыми нашли 44

За прошедший месяц в Ростовской области пропали 72 человека. Об этом сообщает DonDay со ссылкой на региональный поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт».

Волонтерам удалось найти живыми 44 пропавших. Двоих, к сожалению, обнаружили погибшими. Родственников шестерых потерявшихся смогли установить.

Личности еще восьми человек опознали. Две заявки до сих пор не подтверждены: заявители перестали выходить на связь. Поиски десяти человек продолжаются.

