Горячая линия по детским товарам и отдыху заработает в Ростове

В Ростове с 11 мая откроют горячую линию по вопросам детского отдыха и безопасности товаров.

В Ростове с 11 по 22 мая Центр гигиены и эпидемиологии проведет горячую линию. Об этом сообщили в городской администрации.

Она будет посвящена вопросам детского отдыха, а также качества и безопасности детских товаров. Родители и все желающие смогут получить консультацию специалистов.

Позвонить можно по телефонам (863) 252-04-37 и (863) 223-74-03. Линия работает в будние дни с 9:00 до 17:00. Суббота и воскресенье — выходные.

