Под Ростовм открыли памятный знак Сталину

В хуторе Ленинаван под Ростовом открыли памятный знак Сталину. Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В хуторе Ленинаван торжественно открыли памятный знак генералиссимусу Иосифу Сталину. Об этом сообщает газета «Молот»

Мемориал появился в парке на улице Карелина. Инициаторами выступили местные жители и общественная организация. Памятник установили на народные деньги. На церемонии собралось много людей, звучал казачий ансамбль, гостей угощали бесплатным пловом.

Ранее в Ростове заговорили об установке нового памятника Сталину.

Подпишись на нас в МАХ и Telegram!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Поющие» трамвай и полуторка, первый «Бессмертный полк» на воде: Как Ростов-на-Дону отметил День Победы 9 мая 2026