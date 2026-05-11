Электричку между Ростовом в ДНР планируют запустить в 2026 году

Прямой электрички между регионами пока нет.

Технически к запуску электрички между Донецкой Народной Республикой и Ростовской областью все готово, эта работа подходит к финалу, сообщил агентству ТАСС министр транспорта ДНР Александр Бондаренко.

- В приоритете сейчас стоит Ростовская область. Мы подошли к финальной стадии реализации. Единственной сейчас для нас задержкой и проблематикой является организация безопасного пропуска электропоездов в части организации прохождения пункта пропуска, досмотровых мероприятий, — сказал Александр Бондаренко.

По словам чиновника, уже известны предварительные сроки запуска электрички.

- Надеемся и уповаем на текущий год по запуску данного сообщения, — добавил Александр Бондаренко.

Добавим, сейчас добраться из ДНР в Ростовскую область можно на электричке с пересадкой, на автобусе или такси. Прямой электрички между регионами нет. Поезда дальнего следования в ДНР рассчитывают запустить с 2028 года.

