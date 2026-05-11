Масштабную операцию провели в Таганроге, Волгодонске и Пролетарском районе Дона

В ходе рейда выявили административные и уголовные нарушения.

Масштабный рейд провели в Таганроге, Волгодонске и Пролетарском районе Ростовской области. В операции участвовали 800 полицейских, представители Росгвардии, казачьей и народной дружины, рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

Во время рейда проверили 1,5 тысячи мест проживания и пребывания граждан и свыше 2,5 тысячи человек. Кроме того, сотрудники Госавтоинспекции остановили около 700 машин для проверки документов и досмотра.

В итоге выявили 336 административных нарушений, в том числе в сферах незаконной миграции, торговли и дорожного движения.

Также зафиксировали нарушения закона, связанные с оборотом наркотиков, неисполнением обязанностей по воспитанию детей и уклонением от наказания. Восемь преступлений оказались уголовными, дела завели по статьям кража (ст. 158 ч. 1 УК РФ), мошенничество (ст. 159 УК РФ), приобретение и хранение наркотиков (ст. 228 УК РФ).

В частности, в Пролетарском районе задержали 19-летнего парня, находившийся в федеральном розыске, а в Таганроге нашли контрафактный табак. Подобные оперативно-профилактические мероприятия продолжатся, добавили в донском главке МВД.

