НовостиОбщество11 мая 2026 7:45

В Красносулинском районе Ростовской области обновят 54 межпоселковые дороги

Ангелина СКИБА
На ремонт дорог намерены потратить 73,2 млн рублей.

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Красносулинском районе Ростовской области отремонтируют 54 межпоселковые дороги. На эти цели собираются выделить 73,2 млн рублей. Информация об аукционе размещена на сайте госзакупок, заказчиком выступает районная администрация.

Заявки от подрядчиков будут принимать до 25 мая, а итоги подведут 28 мая.

По условиям контракта, завершить все работы необходимо до 31 октября 2028 года. Исполнителю предстоит выполнить целый комплекс работ: от восстановления земляного полотна и устранения ям до оценки состояния проезжей части, очистки и замены дорожных знаков.

В список подлежащих ремонту участков дорог внесли автодороги Садки – Дудкино, Шахты – Владимировская – Зайцевка, Божковка – Чернецов, Пригородный – Долотинка и ряд других дорог Красносулинского района.

