В Ростовской области поставщика медизделий обвинили в махинациях с госконтрактом

По результатам проверки примут процессуальное решение.

С 16 по 20 марта полицейские Ростовской области приняли участие в международной операции «Пангея». Она проходила под эгидой Генерального секретариата Интерпола. В ходе операции заподозрили нарушения при поставке оборудования в одно из медицинских учреждений, сообщает пресс-служба донского главка МВД.

Предварительно, медучреждение заключило с организацией-поставщиком госконтракт на поставку ультразвукового инструмента на общую сумму в 1,9 млн рублей. Однако позже оказалось, что инструмент не был зарегистрирован в установленном порядке. Оборудование не подходило по требованиям заказчика и законодательства.

В итоге «неустановленных сотрудников из числа руководства организации-поставщика» начали подозревать в уголовном нарушении (ч. 1 ст. 238.1 УК РФ).

- Для проверки информации, а также для подтверждения возможной противоправной деятельности проведена проверка. По ее результатам примут процессуальное решение, - прокомментировали в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области.

