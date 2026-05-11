ФК «Акрон» и «Ростов» объявили стартовые составы на матч РПЛ

Команды представили стартовые составы игроков на матч.

ФК «Акрон» из Тольятти и ФК «Ростов» объявили стартовые составы на матч 29-го тура Российской Премьер-Лиги. Стартовый свисток должен прозвучать в 13 часов по московскому времени. Напомним, матч пройдет в Самаре.

ФК «Акрон»: 88 Гудиев (вр), 26 Эсковаль, 24 Неделчару (к), 19 Бокоев, 21 Фернандес, 80 Хосонов, 69 Дмитриев, 35 Джаковац, 11 Беншимол, 91 Болдырев, 71 Пестряков;

Запасные: Тереховский (вр), Васютин (вр), Лончар, Попенков, Кузьмин, Бистрович, Базилевский, Роча, Джурасович, Аревало, Марадишвили.

ФК «Ростов»: 1 Ятимов, 40 Вахания, 3 Сако, 10 Щетини, 9 Мохебби, 78 Чистяков, 8 Миронов, 4 Мелехин, 62 Комаров, 99 Сулейманов, 87 Лангович;

Запасные: Байрамян, Аджаса, Голенков, Игнатов, Кучаев, Одоевский, Прохин, Семенчук, Шамонин, Шанталий, Роналдо, Жбанов.

