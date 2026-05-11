Открытое горение ликвидировали на мусорном полигоне в Новочеркасске

Ликвидация пламени осложнялась ветреной погодой и рельефом полигона. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

На мусорном полигоне в Новочеркасске ликвидировали открытое горение. Об этом 11 мая в соцсетях сообщила глава минЖКХ Ростовской области Антонина Пшеничная.

- На объекте продолжают пересыпку инертным грунтом, устраняют очаги тления. Работы будут завершены после полной локализации задымления, — уточнила Антонина Пшеничная.

Напомним о возгорании на мусорном полигоне стало известно 10 мая. Открытое горение происходило на 100 кв. метрах, площадь тления составляла около 200 кв. метров. Ликвидация пламени осложнялась ветреной погодой и рельефом полигона, было задействовано девять единиц техники. Причины устанавливаются.

Подпишись на нас в MAX и Telegram

Читайте также

Тепло, но облачно и дождливо будет в Ростове 11 мая

Синоптики рассказали, какая погода ожидается в Ростове и области 11 мая (подробности)