Открытое горение ликвидировали на мусорном полигоне в Новочеркасске

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП
На мусорном полигоне в Новочеркасске ликвидировали открытое горение. Об этом 11 мая в соцсетях сообщила глава минЖКХ Ростовской области Антонина Пшеничная.
- На объекте продолжают пересыпку инертным грунтом, устраняют очаги тления. Работы будут завершены после полной локализации задымления, — уточнила Антонина Пшеничная.
Напомним о возгорании на мусорном полигоне стало известно 10 мая. Открытое горение происходило на 100 кв. метрах, площадь тления составляла около 200 кв. метров. Ликвидация пламени осложнялась ветреной погодой и рельефом полигона, было задействовано девять единиц техники. Причины устанавливаются.
Подпишись на нас в MAX и Telegram
Читайте также
Тепло, но облачно и дождливо будет в Ростове 11 мая
Синоптики рассказали, какая погода ожидается в Ростове и области 11 мая (подробности)