Футболисты ФК «Ростов» обыграли ФК «Акрон» в матче 29-го тура РПЛ

11 мая футболисты ФК «Ростов» на выезде сразились с ФК «Акрон». Матч 29-го тура Российской Премьер-Лиги прошел на стадионе «Самара Арена». Счет - 1:3 (1:3) в пользу донской команды.

Футболисты ФК «Ростов» с первого тайма показали активную игру. На 21-й минуте гол оформил Кирилл Щетинин. Затем на 39-й минуте забил Мохаммад Мохеби. На 42-й минуте Умару Сако засчитали автогол, а в добавочное время гол в ворота соперников забил Виктор Мелехин.

Во второй половине встречи обе команды провели серию замен. На 69-й минуте пострадал Кирилл Щетинин. На 72-й минуте Кирилл Щетинин и Тимур Сулейманов покинули поле, и вместо них в игру вступили Герман Игнатов и Роналдо. На 85-й минуте желтую карточку показали Алексею Миронову, на 89-й минуте такое же предупреждение получил Илья Вахания.

В добавочное время желтую карточку получил Стефан Лончар из ФК «Акрон». Хозяева старались обойти оборону гостей, но в итоге новых голов не было. Победу одержала команда ФК «Ростов».

