На улице Интернациональной в Ростове потушили возгорание

Днем 11 мая в районе ТЦ «Сокол» в Ростове-на-Дону произошло возгорание в здании с пунктом выдачи заказов. Эту информацию подтвердили в пресс-службе ГУ МЧС России по Ростовской области.
- Выезжали на Интернациональную, 8а. Горение происходило на 5 кв. метрах. Сообщение поступило в 13:50, все потушили в 15 часов, — рассказали в экстренной службе.
От МЧС на месте работали 20 человек, было задействовано восемь единиц техники. Очевидцы уточнили в соцсетях, что видели дым, который шел из помещения.
