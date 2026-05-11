Таганрог снова стал лидером по ценам на мясо в Ростовской области

Говядина в Таганроге оказалась самой дорогой в регионе.

Таганрог снова вышел в лидеры по стоимости мяса в Ростовской области. Обновленные данные о ценах по состоянию на 4 мая публикует Ростовстат.

Таганрог обошел Ростов-на-Дону и другие города области по стоимости говядины. Этот продукт в приморском городе оказался самым дорогим по региону - 747,07 рубля против средней цены в 702,77 рубля. На втором месте - Ростов, там 1 кг говядины в начале мая продавался по 701,77 рубля.

Кроме того, Таганрог оказался вторым в Ростовской области по стоимости свинины (450,99 рубля), баранины (828,83 рубля), мороженых и охлажденных кур (228,90 рубля). При этом в среднем по региону свинина продавалась по 424,08 рубля, баранина - по 798,33 рубля, куры - по 217,87 рубля.

